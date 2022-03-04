影／藍委送「美花跳電雞排」 要求政務官負起政治責任

303全台大停電引發產業重大損失、民怨四起，經濟部長王美花原本信誓旦旦在媒體前承諾今年不缺電，否則發雞排，國民黨立委今在立法院國是論壇後，立即送上「王美花跳電雞排」給行政院長蘇貞昌與王美花，並要求王美花下台負起政治責任。

國民黨立委萬美玲、陳玉珍等率先拿著一箱「王美花跳電雞排」送給王美花，民進黨立委隨即趨前護駕，站在蘇揆與部長前，國民黨立委則在議場前舉牌抗議，直言這是國家能源政策錯誤，也是國安問題。