全台大停電王美花提電費折扣 眾人聽了炸鍋：沒補到人民心裡

高雄興達電廠昨（3）日因設備故障，導致全台大停電，經濟部長王美花昨晚召開記者會向國人致歉，並提出補償方案，而內容說明也PO到經濟部官方臉書，只不過當中提到給予電價95折的折扣，卻讓網友們炸鍋。

王美花表示，事故原因是因為台電同仁在維修興達電廠的開關場之後做測試，卻沒有按照應該有的程序來操作所導致。她說第一時間各地都發生停電狀況，「北部跟雲林以北，在中午前陸續就恢復。南部則是因為南部的電廠必須重新啟動，恢復需要時間，所以是在等這些電廠陸續地恢復，完成送電」。

對於停電造成民眾的不便，王美花也提出補償方案，「原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償。至於停電超過6個小時以上的部分，則會加倍的補償」，只不過這樣的折扣補償卻讓網友們不能接受。

雖然有不少人留言替王美花加油打氣，但也有許多網友痛批「屈臣氏滿488都有88折了，停這麼久可以打個88折嗎？」、「95折？這叫什麼補償？沒補到人民心坎裡啊」、「9折、95折，頂多對一般民眾是幾百元，但造成如此大的不便，是這樣處理的嗎？」、「去好市多採購的鮮奶、優格、龍蝦尾等食材我想通通都兇多吉少了，我每次電費不超過500元，95折是要賠個毛？」、「電費95折補償…所以是拿納稅人的錢去補償納稅人？我不懂這邏輯」。