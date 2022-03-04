一圖看懂近期4大停電事故原因、影響、缺電危機

興達電廠開關場事故釀303全台大停電，部分用戶停電時間長達12小時，可說是近年來最嚴重的停電事件。《聯合新聞網》整理報導近期四大停電事故原因、影響及未來是否有缺電疑慮？讓您一次看懂。

▌原因

上午9時7分興達電廠開關場事故，供電瞬間壓降，導致電網減少三分之一供電能力，南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，核三等大型電廠陸續解聯，故造成南部地區停電，中北則因為低頻卸載，有「點狀式停電」。

位在台南的龍崎超高壓變電所，是驅動345kV超高壓輸電系統的重要連接點，可說是位在台灣電力的「主動脈」上，這次興達電廠開關場事故，導致龍崎超高壓變電所發生跳脫，「南電北送」的電量被迫中斷，攪亂全台電力系統，以致中北部地區低頻卸載，用戶停電。

▌興達電廠在哪裡

▌影響

這次停電造成瞬間1050萬瓩電力影響、預估最高用電量的三分之一；影響總戶數約549萬戶，遍及全台。根據台電截自3日下午4時統計，全台受影響戶數超過50萬戶縣市，有台北市、新北市、高雄市、屏東縣，其中以高雄市185萬戶受影響最嚴重。

▌災情

303大停電，除了導致全台549萬戶停電受影響，也有多地傳出停水災情，亦造成半導體、光電、石化、鋼鐵等產業嚴重受創，估計損失恐高達上百億元。

‧ 549萬戶停電‧ 130萬戶停水‧ 328件電梯受困案，共救出395人‧ 科技園區521家廠商停電‧ 全台62座工業區有48座受影響，損逾20億‧ 半導體產業鏈受創

▌補償

經濟部宣布303大停補償方案，一般工業與民生用戶基本電費或當期電費95折、停電超過6小時打9折。

▌缺電？

經濟部長王美花表示，303大停電是人員錯誤操作導致電力受損，事發當時系統備轉容量率達24.61%，所以不是缺電問題。

台電專總兼調度處處長吳進忠3日表示，4日預估用電尖峰3070萬瓩，夜尖峰備轉容量率6.5%，機組陸續併聯後還會持續增加，因此供電沒有問題。

▌企業界看法

工商協進會理事長林伯豐3日表示，電力穩定是企業最大的期盼，全台多處大停電，備載容量不夠是最主要因素，呼籲政府能源政策應做更長遠規畫。