若缺電賭雞排！ 王美花網路熱門關鍵字「雞排、郭台銘」

文/朱涵瑜

303大停電，至少造成500萬戶停電。鴻海創辦人郭台銘去年底曾表示「台灣明年會缺電，要大家做好準備」。針對郭董的這番話，經濟部長王美花在2022年1月3日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，經濟部早已備好因應措施，此時主持人黃光芹在一旁開玩笑說「要不要跟他賭個雞排」，王美花想了一下表示「不錯喔，可以跟他賭個雞排」。而現在303停電事件，不僅讓王美花和停電事件討論度飆升，王美花的網路熱門關鍵字也出現「雞排、發雞排」等詞。

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/03/03）觀察分析，停電發生之後，除了事件討論度立刻飆升，郭台銘和王美花的「賭雞排」事件，更引起網友們熱烈討論，連帶讓王美花的網路熱門關鍵字除了「停電、跳電、缺電」之外，「雞排、發雞排、郭董、郭台銘」也入榜。針對這樣的數據結果，有網友幫忙緩頰，表示王美花當初說的是「賭雞排不會缺電」，而這一回王美花也已經強調備載容量率高達24%，並非缺電導致停電。不過，對於許多民眾來說，無論備載容量率多少，只要停電就會造成生活上的不便和損失，穩定供電才能確保生活安全無虞。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月03日。