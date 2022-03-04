若缺電賭雞排！ 王美花網路熱門關鍵字「雞排、郭台銘」
文/朱涵瑜
303大停電，至少造成500萬戶停電。鴻海創辦人郭台銘去年底曾表示「台灣明年會缺電，要大家做好準備」。針對郭董的這番話，經濟部長王美花在2022年1月3日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，經濟部早已備好因應措施，此時主持人黃光芹在一旁開玩笑說「要不要跟他賭個雞排」，王美花想了一下表示「不錯喔，可以跟他賭個雞排」。而現在303停電事件，不僅讓王美花和停電事件討論度飆升，王美花的網路熱門關鍵字也出現「雞排、發雞排」等詞。
進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/03/03）觀察分析，停電發生之後，除了事件討論度立刻飆升，郭台銘和王美花的「賭雞排」事件，更引起網友們熱烈討論，連帶讓王美花的網路熱門關鍵字除了「停電、跳電、缺電」之外，「雞排、發雞排、郭董、郭台銘」也入榜。針對這樣的數據結果，有網友幫忙緩頰，表示王美花當初說的是「賭雞排不會缺電」，而這一回王美花也已經強調備載容量率高達24%，並非缺電導致停電。不過，對於許多民眾來說，無論備載容量率多少，只要停電就會造成生活上的不便和損失，穩定供電才能確保生活安全無虞。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月03日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『停電』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言