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興達電廠事故全台549萬戶大停電 橋檢專案調查

中央社 / 高雄4日電
303全台大停電，高雄林園一家超商因為停電，暫時將冷藏櫃用紙箱封住保鮮。記者劉學聖／攝影
303全台大停電，高雄林園一家超商因為停電，暫時將冷藏櫃用紙箱封住保鮮。記者劉學聖／攝影

高雄興達電廠人為疏失造成全台549萬戶大停電，橋頭地檢署表示，將啟動民生平台機制成立專案小組，了解事故發生原因及停電狀況，如有涉及人為不法將依法偵辦。

高雄興達電廠開關場事故釀昨天全台大停電，波及共達549萬戶，經濟部初判此事故為人為疏失。對此，橋頭地方檢察署發布新聞稿指出，檢察長洪信旭在獲悉停電事件與橋檢轄區內興達電廠有關後，隨即指示民生專組主任檢察官顏郁山，啟動民生平台機制，透過台灣電力公司高雄區營業處，在不影響復電工作下，儘速了解事故發生之可能原因及停電狀況。

橋頭地檢署表示，針對這次停電事故發生原因，將與法務部調查局高雄市調查處成立專案小組持續深入瞭解，如有涉及人為不法，專案小組將依法偵辦。也呼籲民眾保持理性，切勿任意散布各項不實資訊，以免觸法。

停電 303大停電 興達電廠

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