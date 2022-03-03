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303大停電王美花二度道歉 停電半日僅獲基本電費9折賠償

聯合報 / 記者黃有容陳智華╱即時報導
經濟部長王美花（右二）等人晚間在台電大樓舉行記者會。台電公司董事長楊偉甫（左二）與總經理鍾炳利（右一）出席，向全國民眾致歉。記者林澔一/攝影
經濟部長王美花（右二）等人晚間在台電大樓舉行記者會。台電公司董事長楊偉甫（左二）與總經理鍾炳利（右一）出席，向全國民眾致歉。記者林澔一/攝影

興達電廠開關場事故釀303全台大停電，經濟部長王美花今（3）日早上10時40分道歉、說明後，部分用戶停電時間竟還是長達12小時，可說是近年最嚴重的停電事故。王美花在晚間9時30分二度於台電召開記者會，表示全台已經幾乎全數復電，僅剩雲林、高雄兩條饋線共1.7萬戶稍晚恢復。賠償部分，一般工業與民生用戶基本電費或當期電費95折、停電超過6小時打9折。

303大停電原因，是由於上午9時7分興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，中北部則因為低頻卸載，有「點狀式停電」。這次停電造成瞬間1050萬瓩電力影響、預估最高用電量的三分之一；影響總戶數約549萬戶，遍及全台。王美花更再次強調，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%，並非缺電。

王美花說，經台電初步調查，本次興達電廠開關場事故為人為疏失。由於興達電廠燃煤2號機正在歲修期間，工作人員前日發現編號3540開關有水氣問題，將開關內的絕緣氣體六氟化硫抽離進行檢查，但今日其他人員對該機進行測試時，卻在無絕緣氣體下，經值班主任同意操作，造成匯流排上電流接地、造成設備短路、故障。

王美花表示，已向府院自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也請辭，但行政院長蘇貞昌特別指示，第一要務是恢復供電，因此剛才積極處理調度；第二，蘇指示相關究責等詳細報告出爐再處理。她指出，對於電力系統的韌性，院長和總統都相當重視，這與國家安全相關，府院指示一定要儘速改善、提出系統性解決，經濟部與台電也將就人員管理、系統改善面，提出細緻討論，提出改善措施。

台電董事長楊偉甫坦言，大量再生能源併網之後，電網負載相當高，造成電網韌性不足；除了相關強韌計畫之外，也已經以主動式管理方式到脆弱點去巡視，過去已經有這樣做，但這次還是發生人為疏失部分要防範、訓練部分也要加強。

賠償方面，王美花表示，原則上比照1212萬隆變電所停電事故，一般工業與民生用戶基本電費或當期電費95折、停電超過6小時打9折；台電指出，加工區、工業區的特高壓產業用戶，因有嚴重損失，要以個案作調查，這一兩天會展開普查。

台電專總兼調度處處長吳進忠表示，明日預估用電尖峰3070萬瓩，夜尖峰備轉容量率6.5%，機組陸續併聯後還會持續增加，因此供電沒有問題。

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