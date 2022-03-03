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303大停電民怨炸鍋 蔡英文總統明視察興達電廠
303全台大停電讓國人生活秩序大亂，產業界哀號，損失尚難估計，民怨炸鍋，也質疑為何台灣電力系統如此脆弱。停電原因指向是興達電廠的開關場出問題，蔡英文總統第一時間發文向國人致歉，指示相關部會盡速釐清事故原因，蔡英文總統也確定4日中午到興達發電廠視察。
從2017年815大停電，到今天的303大停電，短短不到5年，台灣已出現4次全國性無預警停電，民怨沸騰，高雄入夜後仍有多個行政區遲遲沒來電，連手機訊號也受影響，苦不堪言，高雄市長陳其邁也說出民怨，要求興達電廠做總體檢。
明天上午10點中山大學「國際金融研究學院」揭牌，蔡英文總統、高雄市長陳其邁及全台22家金融機構代表出席，誓言要打造堅強的國際金融國家隊，這一行程後，蔡總統將前往興達電廠視察。
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