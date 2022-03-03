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南部「復電又停電」傳分區限電？台電駁斥曝真正原因

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全台大規模停電上「日本推特熱搜」 網傻眼：丟臉丟到國外

聯合新聞網 / 綜合報導
興達電廠開關場事故導致全台549萬戶停電。報系資料照
興達電廠開關場事故導致全台549萬戶停電。報系資料照

今（3）日上午全台各縣市無預警大停電，不僅台鐵、高捷及輕軌都停駛，youbike多站也受影響，號誌故障超過2千件、電梯受困破百件，全台各地傳出災情。有網友在推特發現台灣大規模停電，出現在日本推特熱搜，不少日本網友轉發相關新聞，引起討論。

一名網友在「PTT」八卦版發文，他在廁所偷看推特時，發現日本關鍵字趨勢居然有「大規模停電」，本以為是日本剛好也停電，點進去後才發現「原來是在講台灣」，不少日本網友轉發停電相關新聞，原po表示，看討論不少人以為跟中國大陸有關並相當擔心台灣，「殊不知…」，此文一出，吸引不少網友討論。

網友紛紛表示，「丟臉丟到國外」、「看好了世界」、「世界看到台灣啦」、「台灣不只示範一次」、「放心，今年不只這一次」、「笑死，國際會以為台灣是電廠被攻擊吧XD」、「真的是丟臉丟到全世界」、「夏天有機會上好幾次趨勢了」、「成為日本笑柄了，丟臉」、「微博也上熱搜了喔」，不過，有網友則表示，很感謝日本關心台灣，「謝謝你關心台灣」、「居然日本同步率這樣高」。

停電原因，台電證實，高雄興達電廠開關場事故造成全台大停電，正在陸續恢復供電中。

有網友在推特發現台灣大規模停電，出現在日本推特熱搜。圖／PTT
有網友在推特發現台灣大規模停電，出現在日本推特熱搜。圖／PTT

停電 303大停電

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