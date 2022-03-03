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南部「復電又停電」傳分區限電？台電駁斥曝真正原因

高雄仍有104萬戶停電 陳其邁籲台電電網總體檢

中央社 / 高雄3日電

高雄興達電廠開關場事故造成全台大停電，市長陳其邁說，截至中午，全市已有82萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電狀態，他也呼籲台電應對電網規劃與基礎設施總體檢。

全台今天上午9時7分起大停電，經濟部表示，高雄興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，500萬戶受到影響。

陳其邁中午12時召開記者會說明，截至中午12時為止，高雄地區有186萬戶停電，目前已經有82萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電狀態。

陳其邁指出，興達電廠配置2座開關場，事故後台電已轉移到另一座開關場運作供電，且加緊搶修故障開關場，但因開關場故障跳脫，導致南部電廠跟著跳電，現在正逐步恢復供電。

對於高雄最快何時能全面恢復供電，以及是否實施輪流供電，他說，這部分交由台電說明，市府還是希望像是自來水等民生水電關鍵設施，能盡快恢復運作，以不影響市民生活為優先。

針對興達電廠再次發生事故造成跳電，高市府事後是否會向台電究責，陳其邁則回應，這次的開關場事故，台電公司應該要檢討，對於整體電網規劃跟基礎設施也應要總體檢跟檢討，確保不影響市民生活。這次電力備載容量看起來還有約24%，所以應屬於電力供應輸送設施事故。

至於市府是否會向台電求償企業跟民間損失，陳其邁說，現在還是以救災為最優先處理事項，其他的損失或賠償市府會等事故結束後，協助企業廠商處理。

停電 303大停電

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