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一周斷電三次 國民黨轟：沒能源安全談什麼國家安全？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。本報資料照片
國民黨文傳會主委凌濤。本報資料照片

過去一周來，發生竹科跳電、台南永康6576戶大停電後，今日再發生全台南北大停電。國民黨文傳會主委凌濤今抨擊，台灣這周以來斷電3次，今年初無數次「供電亮黃燈」，寒流來襲民眾不過吹暖氣、洗熱水澡電就不夠用，2個月來民進黨無視供電警訊，大停電早醞釀已久，蔡英文總統連「能源安全」都無法保證，何談「國家安全」？

凌濤表示，民進黨關於保證用電「打臉」來得很快，今年早就預期用電尖峰仍會成長，蔡英文2天前會見工商團體時才信誓旦旦保證穩定供電，聲稱「水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用」、「加快機組修復速度」，全賴蔡總統無用的「文青式」解方，實質就是變數太多、不可信賴，能源問題使用未來式、假設句，蔡英文當在寫作文？

凌濤指出，今天上午9時全台許多地方傳出停電災情，目前包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等地區都傳出停電、跳電狀況，民眾就是無電可用，蔡英文你看到了嗎？

停電

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