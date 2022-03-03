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台中區停電41萬戶捷運正常 市府：提醒3點 千萬注意
台中市政府指出，台電資料指出，目前台中區停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶，各地都傳停電，但中捷正常行駛。
市府指出，今日全台多處縣市發生停電事故，市府緊急向台電公司了解，台電表示因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，台電公司現刻正緊急搶修中，市府持續掌握並敦促台電儘速復電。
提醒市民：1.電力分區調整中，請市民朋友勿搭乘電梯。2.部分路段恐因號誌停電無法運作，請用路人注意安全。3.停電後先拔掉電器插頭，預防電器因復電瞬間高壓而損壞。
停電查詢及通報：台電客服專線1911
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