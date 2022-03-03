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0303全台大停電 網分享「缺電概念股」該含淚布局？

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄楠梓科技園區廠房設備上午停電，員工無法上班只能跑出戶外透氣。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓科技園區廠房設備上午停電，員工無法上班只能跑出戶外透氣。記者劉學聖／攝影

今天上午台電發電機組9時18分傳出全台大跳電，不但造成紅綠燈無法運轉，各地交通大亂、台鐵一度停駛，不少店家無電可用，無法營業，民眾也叫苦連天。消防署指出，截止至早上10點半，全台有215件電梯受困案，全力搶救中，目前已救出126人。

就在一片混亂中，有網友順勢思考，在PTT股票版以「有沒有缺電概念股」為題發文，說從今(3)日全台大停電，已經是2016年到現在第四次了。「台灣2025年非核家園，用電量越來越高，只靠天然氣跟綠能，台灣電力難以負荷，請問各位有沒有相關的題材概念股可以先布局？」

不少人提出綠電、UPS不斷電相關概念股，「綠能啦，正解」、「世紀鋼」、「中興電、亞力、崑鼎」、「雲豹啊，愛台灣電力概念股」、「UPS天宇」、「台達電算嗎？記得他UPS以前做很多」、「亞力」、「8926台企電」、、「旭隼6409」、「碩天UPS」、「6806森崴能源」、「聯合再生」、「太陽能、風電相關的應該有機會再炒一下」、「永冠」。

也有人憂心忡忡，「影響到看盤就好笑了」、「今年有得跳了 都還沒夏天就這樣」。

至於各大科學園區供電情況，截至目前止，南科管理局表示，南科有廠商停電，至於影響家數還在清查中。中科則目前暫無停電。竹科方面，竹科管理局表示，目前有宜蘭園區2家廠停電，至於新竹園區等其他園區，目前暫無停電。

停電 竹科 南科 中科 股票 概念股

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