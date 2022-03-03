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郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

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郭台銘神預言「2022一定大缺電」網友高呼：先知

聯合新聞網 / 綜合報導
郭台銘曾於去年12月示警，2022年全台一定會大缺電，網友在今天全台大停電後，高呼郭董的神預言真是先知等級。報系資料照
郭台銘曾於去年12月示警，2022年全台一定會大缺電，網友在今天全台大停電後，高呼郭董的神預言真是先知等級。報系資料照

3月3日全台大停電，各地網友紛紛哀號停電。但也有翻出鴻海創辦人郭台銘去（2021）年12時因四大公投案皆未通過，當時他直言「明年一定會缺電，但大家做了決定就不要抱怨」，讓PTT網友大呼：「郭董去年的神預言，真是先知」。

針對郭台銘去年的神預言，經濟部長王美花那時還立刻回應，表示政府做了非常多措施，一定會確保穩定供電。但如今的全台大停電，似乎重重打臉王美花，也再次證實郭台銘的預言一語成讖。

由於未過關的四大公投就有兩大是能源議題，那時郭台銘說：「這是人民表達自己的想法，但不管人民是什麼思維在做這個決定，明年一定缺電！且工業會缺電、家庭民生也都會缺！那既然大家做出決定，到時缺電就不要埋怨。」

網友於PTT盛讚郭台銘，「郭董去年就已經警告了，郭董是不是先知」，果然是「世界級的企業家，不是白混的」、「郭董會不會太準」、「神人啊！」、「台灣人欠郭董兩個總統了」、「郭董我一生追隨他」。

也有人針對停電狀況嘲諷：「不要太不滿，還有半個台灣沒停電」、「不是不缺電，只是在節電」、「沒有缺電，只是電現在到不了你家，支持政府」。

圖為當時郭台銘與王美花的談話整理。
圖為當時郭台銘與王美花的談話整理。

停電

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