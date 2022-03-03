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基隆到屏東串成一條停電線 台電官網也當了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為上午新北市中和大賣場停電情形。記者杜建重/攝影
圖為上午新北市中和大賣場停電情形。記者杜建重/攝影

今天(3日)上午9時18分傳出全台大跳電。各地網友哀號聲不斷，包括基隆、台北、新北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地全部停電了。高雄市政府表示，原因出在桃園大潭電廠共有六座機組出現異常，但台電的說法是台電的南部電力系統故障，連帶影響致全台大停電。

除了全台大停電，有網友也發現台電的官網從今天上午9點之後就掛掉了，將近10點才能打開，但開啟後仍是顯示異常狀態，目前暫時可成功開啟。

由於紅綠燈異常無法作用，還有網友發現有熱心民眾直接充當義交，在十字路口處幫忙指揮交通。

今天上午全台多處發生大停電，髮廊內民眾只能在黑暗中繼續染髮。記者林澔一/攝影
今天上午全台多處發生大停電，髮廊內民眾只能在黑暗中繼續染髮。記者林澔一/攝影

停電

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