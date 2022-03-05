龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金?蘇貞昌:依相關規定
行政院長蘇貞昌視察台電龍崎發電廠，因傳出美國前國務卿龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金，媒體問是否確有此事，蘇貞昌沒有正面答覆，只強調龐培歐在任上，一再為台灣發聲，加速對台軍售，很多本來不合理的限制都在他國務卿任內解除，我們非常肯定、感謝他的貢獻及對台灣的友誼，在他卸任後能夠專程來，我們特別地感到溫暖。而美國卸任的相關政治人物或各界名人出訪，都有一定作業規定，「都依相關規定進行」。
而在野黨要經濟部長王美花為這次大停電下負責，次長曾文生被點名接台電董座？會採取什麼具體措施，加強電力供應系統的韌性？王美花部長有保證1年內不會再發生大停電，需要怎麼做？以及鴻海創辦人郭台銘認為，政府應該要召開能源會議，檢討能源政策，這些問題蘇貞昌也都迴避或沒有具體答覆。
蘇貞昌說，政府在能源政策上「用盡心力，各界有對我們的指教、好的卓見，我們都會謙卑傾聽，也希望國人同胞大家一起體諒努力，讓能夠更有力」。
蘇貞昌又重申台電業務龐大、人員眾多，「夜以繼日在每一家、每一戶、每一個角落，為全國的產業、民生盡心盡力，貢獻很大」；配合政府能源轉型，中火減少燃煤600萬噸，相關各方面的作業到中小學的班班有冷氣、電力設備提前完成等等，「台電人員都用盡心力，我們應該給予肯定、感謝」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言