龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金?蘇貞昌:依相關規定

行政院長蘇貞昌視察台電龍崎發電廠，因傳出美國前國務卿龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金，媒體問是否確有此事，蘇貞昌沒有正面答覆，只強調龐培歐在任上，一再為台灣發聲，加速對台軍售，很多本來不合理的限制都在他國務卿任內解除，我們非常肯定、感謝他的貢獻及對台灣的友誼，在他卸任後能夠專程來，我們特別地感到溫暖。而美國卸任的相關政治人物或各界名人出訪，都有一定作業規定，「都依相關規定進行」。

而在野黨要經濟部長王美花為這次大停電下負責，次長曾文生被點名接台電董座？會採取什麼具體措施，加強電力供應系統的韌性？王美花部長有保證1年內不會再發生大停電，需要怎麼做？以及鴻海創辦人郭台銘認為，政府應該要召開能源會議，檢討能源政策，這些問題蘇貞昌也都迴避或沒有具體答覆。

蘇貞昌說，政府在能源政策上「用盡心力，各界有對我們的指教、好的卓見，我們都會謙卑傾聽，也希望國人同胞大家一起體諒努力，讓能夠更有力」。