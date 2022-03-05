快訊

高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金?蘇貞昌:依相關規定

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金？蘇貞昌對此沒有回應否認。記者周宗禎／攝影
龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金？蘇貞昌對此沒有回應否認。記者周宗禎／攝影

行政院長蘇貞昌視察台電龍崎發電廠，因傳出美國前國務卿龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金，媒體問是否確有此事，蘇貞昌沒有正面答覆，只強調龐培歐在任上，一再為台灣發聲，加速對台軍售，很多本來不合理的限制都在他國務卿任內解除，我們非常肯定、感謝他的貢獻及對台灣的友誼，在他卸任後能夠專程來，我們特別地感到溫暖。而美國卸任的相關政治人物或各界名人出訪，都有一定作業規定，「都依相關規定進行」。

而在野黨要經濟部長王美花為這次大停電下負責，次長曾文生被點名接台電董座？會採取什麼具體措施，加強電力供應系統的韌性？王美花部長有保證1年內不會再發生大停電，需要怎麼做？以及鴻海創辦人郭台銘認為，政府應該要召開能源會議，檢討能源政策，這些問題蘇貞昌也都迴避或沒有具體答覆。

蘇貞昌說，政府在能源政策上「用盡心力，各界有對我們的指教、好的卓見，我們都會謙卑傾聽，也希望國人同胞大家一起體諒努力，讓能夠更有力」。

蘇貞昌又重申台電業務龐大、人員眾多，「夜以繼日在每一家、每一戶、每一個角落，為全國的產業、民生盡心盡力，貢獻很大」；配合政府能源轉型，中火減少燃煤600萬噸，相關各方面的作業到中小學的班班有冷氣、電力設備提前完成等等，「台電人員都用盡心力，我們應該給予肯定、感謝」。

龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金？蘇貞昌對此沒有回應否認。記者周宗禎／攝影
龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金？蘇貞昌對此沒有回應否認。記者周宗禎／攝影

蘇貞昌 台電 王美花

延伸閱讀

影／大停電王美花該不該負責下台？ 蘇貞昌不回答

龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣

龐培歐曾盼我退撫、勞退基金投資Anarock公司

「最難風雨故人來」柯建銘讚龐培歐訪台：歷史的一刻

相關新聞

美國前國務卿龐培歐來台目的到底為何？國發會回應了

美國前國務卿龐培歐來台目的到底為何？國發會今（5）日發布新聞稿表示，國發會主委龔明鑫雖有與龐培歐會面，然而僅就整體國際經...

影／搭機離台飛新加坡 龐培歐：我們會再見面

美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)此行來台訪問四天，期間會晤蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長...

演講公司安排龐培歐訪台 外交部：美國普遍做法

媒體報導美國前國務卿龐培歐訪台是透過公關公司安排，並稱酬金為15萬美元。外交部今天表示，美國卸任政要及各界名人透過演講公...

龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金?蘇貞昌:依相關規定

行政院長蘇貞昌視察台電龍崎發電廠，因傳出美國前國務卿龐培歐來台有接受政府贊助15萬美金，媒體問是否確有此事，蘇貞昌沒有正...

龐培歐演講收費 遠景：美國名人演說常態作法

媒體披露美國前國務卿龐培歐訪台收取美金15萬元演講費。安排龐培歐訪台的遠景基金會執行長賴怡忠表示，付費透過美國公關公司邀...

龐培歐籲美外交承認台灣 只見綠營振奮不見府院高調讚揚

來台訪問的美國前國務卿龐培歐，獲得蔡英文總統頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰他長期支持台灣國際參與，為台美關係帶來許多突破的卓著貢獻。不過，龐培歐昨天拋出「美國應以外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家」的震撼彈，綠營振奮，府院卻異常低調，中國大陸跳腳痛批「一派胡言」，而目前為止，並沒有看到美方做出任何評論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。