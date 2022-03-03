會晤蔡英文總統 龐培歐：台灣不應有與烏克蘭一樣的命運

訪問台灣的前美國國務卿龐培歐周四（3月3日）在台北會晤總統蔡英文時表示，不能把自由視為理所當然，看一看眼下在歐洲發生的事情，就會明白，自由何等不易，需要珍視自由的人們協力維護。

龐培歐指出，需要強調，要求自由絕非是一種挑釁，若人們在此時沉默，那麼，「那些渴望破壞自由、改變人類生活方式的人」就會將此視為其「機會」。

去年1月，即將卸任龐培歐國務卿宣布，華盛頓將結束對與台官方接觸的限制。此舉激怒了北京。

台灣總統蔡英文在周四授予龐培歐台灣最高榮譽——特種大綬景星勳章，以表彰他為台美關係所做的突出貢獻。蔡英文稱這位美國第70任國務卿為促進台美雙邊關係實現了「多項突破」。

對於龐培歐與蔡英文會面，中國外交部在周四回應稱，「龐培歐的有關行徑是無恥的，也必然是徒勞的」。

龐培歐是美國前總統川普政府在中國問題上對北京態度最強硬的成員之一。本周三，他飛抵台北訪問，這正值華盛頓和北京圍繞台灣問題的緊張關係升級、俄羅斯入侵烏克蘭危機爆發之時。

不斷受到中國軍事恐嚇的台灣密切關注烏克蘭局勢。北京聲稱對台擁有主權，必要時將不惜動用武力收復之。

自蔡英文2016年當選就任台灣總統以來，中國加大對台施壓。蔡英文不承認台灣是中國的一部分。 過去一年，台海兩岸緊張局勢加劇，幾乎每天都發生中國戰機突入台灣防空識別區事件。

就在莫斯科入侵烏克蘭前幾周，中俄發表聯合聲明，聲稱在一系列外交政策目標上立場一致，其中包括視台灣為大陸中國「不可分割的一部分」。

本周，另一個前美國安全官員代表團也到訪台灣，旨在向這個地區盟友顯示華盛頓對其的「堅定支持」。

（法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】