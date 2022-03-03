拜登政府代表團 為何於敏感時機訪台？

由曾任美國參謀長聯席會議主席的馬倫（Mike Mullen）率領的跨黨派代表團於周三（3月2日）上午在台灣總統府會見蔡英文和副總統賴清德。雙方談及了俄烏危機、台美關係等重要話題。

賴清德在會見美方代表團時表示，希望代表團能協助台美簽訂BTA（台美自由貿易協定）、助力台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），讓台灣不被排除在民主經濟聯盟以外。賴清德稱，此舉不僅是經濟合作策略，也是具有區域和平穩定需求的經濟戰略。

希望加入四方安全對話

對於美國與日本、澳大利亞和印度形成的「四方安全對話」，賴清德提到，希望未來台灣也可以加入共同運作，對維持區域的和平做出貢獻。對此，代表團則允諾會將賴清德的意見帶回討論。

據路透社報導，拜登政府的一位高級官員指出，這個五人代表團「發出了一個重要訊號，即美國兩黨對台灣及其民主的承諾」。

展現對台承諾

台灣外交部發言人歐江安表示，拜登繼去年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪團後，再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢緊張時到訪，是美國展現對台堅定安全承諾的具體行動，也顯示台灣議題在美國有跨黨派高度共識。

對此，台媒《上報》的評論寫道，近來由於烏克蘭遭到俄羅斯入侵，台灣的網路上出現認知戰，散布著「西方無用論」及「美國棄台論」，「拜登政府在此時遣代表來台，正是以具體行動破解這一波認知戰，展現美國對台海安全承諾的『再保證』」。

美國主要戰略對手為中國

國策研究院執行長郭育仁向台媒《天下雜志》表示，拜登派團訪台的舉動，顯示美國並未因烏俄目前的局勢，把戰略重心轉移到歐洲，「1月初美國一再警告俄羅斯可能侵犯烏克蘭時，美國政府依舊把大型軍演放在亞洲」。他認為，這顯示美國仍把主要戰略對手定調為中國。

而台灣東海大學政治教授宋興洲則在接受港媒《中評社》採訪時指出，美國此次參訪目的，全部都是為了其自身，而不是從台灣、兩岸區域的角度思考。其中目標可分列3點：美國在盟國中的信任度可借此達到穩定效果；美國透過出訪控制對台海區域的掌控強度；對於拜登而言，此次訪問也可以穩定民主黨聲量，制衡共和黨。

（綜合報導）

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