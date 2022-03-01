拜登指派資深訪團訪台 蘇貞昌：可見台美關係的重要

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣，行政院長蘇貞昌今天上午到立法院專案報告，針對媒體提問，他指出，在世界局勢有變之際，美國拜登總統派相當層級非常高的訪團專程來台，可見台美關係的重要。

蘇貞昌表示，台灣地位的重要，以及美國重視區域和平、堅定支持台灣的態度，來跟他、總統及相關首長交換意見，共同注意各方情勢，是非常好的作為，我們對於整個周邊情勢及台海和區域，都密切盯著。

針對中國駐烏克蘭大使館2月25日發布包機接中國人回家消息，有台灣網紅發布影片配合宣傳稱，可以憑台胞證登機，大讚「祖國母親」。蘇貞昌表示，對於任何假訊息或境外勢力，利用各種擾亂視聽，也都交代相關部會予以直接提出各種訊息的更正，並以正視聽。