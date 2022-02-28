媒體：拜登派前國防高官前往台灣以示支持

（德國之聲中文網）美國拜登政府的一位高級官員告訴路透社，總統拜登將於周一派遣一個由前高級國防官員和安全官員組成的代表團前往台灣。他說，此舉今日烏克蘭是為了對台灣表示支持。

此次訪問由曾任美國參謀長聯席會議主席的邁克‧馬倫（Mike Mullen）率領，這次訪問正值俄羅斯入侵烏克蘭、台灣加強戒備之際。

路透社報導稱，這位不願透露姓名的美國官員說，陪同曾在小布什和奧巴馬時期擔任美國最高軍事官員的退役海軍上將馬倫的，還有小布什時期的前國家安全副顧問奧沙利文（Meghan O'Sullivan）和奧巴馬時期的前國防部副部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

這名官員告訴路透社，兩名前美國國家安全委員會亞洲事務的高管葛林（Mike Green）和麥艾文（Evan Medeiros）也將參與出訪，目的是「展示我們對台灣持續有力的支持」。

據路透社報導，代表團預計於周二（3月1日）下午抵達台灣，並停留到周三晚上。在此期間，他們計劃會見台灣總統蔡英文、國防部長邱國正等高級官員。這位美國官員表示，這個五人代表團「發出了一個重要信號，即美國兩黨對台灣及其民主的承諾」。但他沒有透露這次的訪問時機是否與俄羅斯入侵烏克蘭有關。

台灣外交部周一證實拜登指派跨黨派資深代表團3月1日至2日搭乘專機訪台，對訪問團表達誠摯歡迎。

台行政院駁斥「今日烏克蘭、明日台灣」的說法

台灣政府在周一表示，把台灣的情況與烏克蘭的情況聯繫起來是不合適的，因為兩者完全不同，指責有人藉機操作所謂的「今日烏克蘭，明日台灣」。

台灣行政院發言人羅秉成說，台灣與烏克蘭情勢完全不同，包括台灣具國際地緣政治「重要性」、地理環境有200公里海峽區隔「特殊性」，及高科技產業居國際供應鏈「關鍵性」等三大顯著差異。兩者不能相提並論。

針對「戰略模糊」的討論再起

此次的馬倫代表團是自2021年4月以來首次有前官員在拜登授意下公開訪問台灣。2021年4月，美國前參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg）曾訪問台灣，與蔡英文會面。

上周六，一艘美國軍艦駛過敏感的台灣海峽。美國軍方稱之為「例行穿越國際水域」，但北京方面說這是「挑釁行為」。

俄羅斯對烏克蘭的入侵讓針對美國長期以來有爭議的「戰略模糊」政策討論再起。根據這一政策，華盛頓拒絕明確表示在中國進攻時是否會在軍事上保衛台灣。有美國議員呼籲進一步明確美國保衛台灣的「義務」，但現行「戰略模糊」政策的支持者說，這可能會加劇衝突的風險。

中國駐華盛頓大使在今年1月警告，如果華盛頓鼓勵台灣獨立，美國和中國可能陷入軍事衝突。

（路透社等）

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