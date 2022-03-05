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自由城市聯盟會議 柯文哲視訊承諾協助烏克蘭人道救援

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
所有自由城市聯盟(The Pack of the Free Cities)城市市長齊聚波蘭開會，研商如何因應俄烏戰爭所導致的難民問題。台北市長柯文哲昨全程以視訊方式與會，承諾協助烏克蘭人道救援。圖／北市府提供
所有自由城市聯盟(The Pack of the Free Cities)城市市長齊聚波蘭開會，研商如何因應俄烏戰爭所導致的難民問題。台北市長柯文哲昨全程以視訊方式與會，承諾協助烏克蘭人道救援。圖／北市府提供

俄烏戰爭已逾一周，已有超過100萬烏克蘭人逃離家園，超過40萬人已進入鄰近國家波蘭尋求庇護。為此，華沙市長恰斯科夫斯基Rafal Trzaskowski特邀請包括台北市在內，所有自由城市聯盟(The Pack of the Free Cities)城市市長齊聚波蘭開會，研商如何因應俄烏戰爭所導致的難民問題。台北市長柯文哲昨天全程以視訊方式與會，承諾協助烏克蘭人道救援。

柯文哲致詞時率先向與會者說明目前台北援助烏克蘭之實際行動，除了3月3日邀請烏克蘭在台僑民及各國駐台使節齊聚市府大廳，為烏克蘭聲援祈福外，台北市政府已著手籌措援助基金，希望提供華沙市政府購買更多物資，照顧難民，台北市也會妥善照顧在台的烏克蘭僑民。

恰斯科夫斯基市長邀請各城市市長一同視察難民容留中心，由於距離遙遠，柯文哲全程以視訊方式與會。會議在波蘭當地時間3月4日下午2時開始，台北時間為3月4日21時，為時1個半小時。

柯文哲也表示，台灣會堅定與烏克蘭、與捍衛自由民主的一方站在一起，目前由台灣政府外交部成立的捐款專戶，已募集來自各界超過300萬歐元善款。

柯文哲說，未來將有更多來自台灣的援助抵達華沙，期望透過人道走廊，確保平民和人道救援物資能自由和安全地送達當地。他除肯定自由城市聯盟用心外，也強調未來台北市將強化與該聯盟的合作，透過台北市與布拉格、巴黎、華沙等城市涉外事務負責官員之通訊群組，隨時掌握烏克蘭情勢與相關發展資訊，為國際和平與人道救援略盡心力。

這次會議，參與城市有利沃夫（烏克蘭大城）、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯、比亞維斯托克、布拉提斯拉瓦、格但斯克、維爾紐斯等各聯盟城市市長或副市長。

烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參與；會議中，諸市長另行致電與利沃夫市長，以了解當地情勢與緊急需求，期提供更即時與必要之協助，也做出各國應不分地域、團結一致，以度過此次災難與人道浩劫。

俄烏戰爭

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