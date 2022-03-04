幫忙戰火中朋友 在台烏克蘭人發起物資募集

幾名在台烏克蘭人今天下午在高雄鹽埕瀨南街募集物資，盼12日前寄到烏克蘭「時間急迫沒時間慢慢來」。他們透露當地超商貨架上都空了「有錢也沒有用」，情況相當緊急。

目前就讀國立中山大學教育所博士班的林歐莉亞今天接受媒體聯訪表示，有就讀烏克蘭白教堂國立農業大學學生前幾天打電話告知，當地超商已經買不到東西、貨架上都空了，現在「有錢也沒有用」狀況相當緊急，希望趕快募集物資寄去，學生們也自願把救援資源運送到有需要的地方。

林歐莉亞透露，自己的哥哥雖患有心臟病，但在收到徵召單前就自願從軍，讓人非常掛心。昨天跟哥哥聯繫也發現，烏克蘭最近非常寒冷，急需帳篷、鞋子和保暖衣物，希望能送到哥哥所在的部隊。

她說，「同胞迫切需要幫助，沒有時間慢慢來。」希望在12日前募集完成。呼籲只要是想幫助烏克蘭的人，可以把募集清單上物資帶來；另外，現在有很多烏克蘭人受傷，也呼籲台灣醫生可前往烏克蘭幫忙治療。

林歐莉亞的丈夫、鹽埕國小家長會長林岳表示，已找到可協助貨運公司和目前安全路線，可以把物資從波蘭送往離基輔只有1個小時路程的白教堂大學。

林岳說，當地氣溫只有攝氏2度，居民為了躲空襲又都睡在地下室，日子非常難熬，希望可以透過物資募集，幫忙在戰火中的朋友。

這場募資還有多名烏克蘭人參與，他們指出，目前當地需要的物資包含防水軍靴、紅外線熱像儀、手持無線電對講機、男女長袖發熱衣褲、保暖衣物與棉被、暖暖包、雨衣、尿布、衛生棉、口罩、能量棒或營養口糧及奶粉等。募資地點在鹽埕區瀨南街111號對面空地，每天上午8時到傍晚5時接受物資捐贈。