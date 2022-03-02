俄烏戰爭啟示錄 勿再重文輕武

增加對認知戰的抵抗力、建立具恫嚇能力的武器與選舉出強而有力的領導人，這些都是俄烏戰爭能給台灣的啟示！國策研究院執行長郭育仁2日在座談會表示，雖然美國軍略中心仍聚焦印太，但台灣仍需提升自己的作戰能力。國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平則說，這次烏克蘭領導人在對抗俄羅斯中發揮重要作用，未來台灣也應選出強而有力的候選人。

美國聚焦印太區域

郭育仁說，從這次俄烏戰爭中可以看到幾個國際政經關係的狀況，包括美國的戰略中心沒有因為東歐戰事而偏離印太地區，仍將中國視為最大的敵人；戰爭對北約、歐盟而言就像一個警鐘，導致歐洲出現史無前例的團結，共同制衡俄羅斯。

他表示，未來俄烏戰爭可能發展為長期化戰爭，對夾在其中的中國來說是個「夢魘」。郭育仁指出，烏克蘭對美國而言「敏感性大於重要性」，就像是一隻放在汽油（俄羅斯）上面的火柴（烏克蘭），背後的問題攸關如何不點燃俄羅斯這個軍事大國。

台灣智庫諮詢委員董立文則說，這次俄烏戰爭可以首次看到「全員介入，但不派兵」的全新制裁方式，甚至連公民、企業界都聯合發起抵制俄羅斯。他說，未來這種世界公民的聯合呼籲，也將影響到各國政府的態度。

台灣不同烏克蘭

外界有許多「今日烏克蘭，明日台灣」的論點出現，但國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲強調，「台灣不是烏克蘭」。台灣是印太地區的最前線，也是第一島鏈的節點，更涉及日本、美國在防禦中國導彈的措施，所以台灣不僅只是民主自由國家的同盟，更涉及太平洋區域的實質軍事安全。

國策研究院資深顧問陳文甲則說，「今日俄國，明日中國。」他指出，目前俄羅斯攻勢延宕，更遭到各界制裁，烏克蘭總統倫澤斯基因堅持抵抗，獲得國內民眾91%的高支持度，面臨久攻而不下的堅持局面。他說，如果中國也打算效仿俄國，將會自取毀敗。

戰爭給台灣啟示

而俄烏戰爭能給台灣什麼啟示？蘇紫雲說，台灣的政治文化要放棄「重文輕武」的傾向，畢竟在與國際間進行「溫柔的溝通對話時，還是要帶著大棒子」才行。國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平則表示，倫澤斯基在戰爭中表現出來的魅力，也值得借鑑，台灣也應在未來選出強而有力的領導人。

郭育仁提醒，台灣應提升認知作戰的抵抗力，並建立具威脅性的武器，向外界釋出「打不贏你，也要你一雙眼睛」的恫嚇。

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