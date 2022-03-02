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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

支持不被打倒的民主與自由 南市議會：聲援烏克蘭

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會前的水舞燈光也計畫調整顏色聲援烏克蘭。記者吳淑玲／攝影
台南市議會前的水舞燈光也計畫調整顏色聲援烏克蘭。記者吳淑玲／攝影

自2月24日俄羅斯侵略烏克蘭，至今已是第7天，估計已有數百名烏克蘭民眾喪生。台南市議會議長郭信良今天表示，經徵得民進黨團總召劉米山、國民黨團書記長李中岑、無黨聯盟總召林阳乙總召，以及時代力量議員林易瑩、台聯議員楊中成的響應，南市議員不分黨籍，全力聲援烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基1日以視訊在歐洲議會發表演說，指出烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰，即使受到飛彈襲擊，烏克蘭人民也不會被打倒。對此，議長郭信良表示深受感動，他說烏克蘭的民眾也許見不到明天的太陽，但是為了民主和自由，他們不後悔。

雖然臺灣無法給予烏克蘭實質上的支持，郭信良議長呼籲國人此時應不分政黨立場，全力聲援烏克蘭，因為台灣與烏克蘭一樣，都熱愛自己腳下這塊土地，都支持不被打倒的民主與自由。郭信良也衷心盼望烏克蘭能成功抗敵，危機早日解除。

烏克蘭 郭信良 時代力量

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