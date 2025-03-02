賴清德將228歸咎蔣中正 台派教授：忽略事件複雜性

針對總統賴清德228致詞時，將228事故發生的原因歸咎於「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，學者張璉指出，如此說法太過簡化228事件的前因後果了，前藍委蔡正元認為，蔣介石的錯誤是任命不會治理的陳儀擔任行政長官；前綠委沈富雄也說，228有族群鬥爭的成分，賴清德不該掩蓋部分真相。

賴總統忽略了228複雜性

總統賴清德2月28日出席228事件78周年中樞紀念儀式致詞時曾提到，228事件發生的原因不是族群衝突，現在追思紀念也不是在製造族群衝突。228事件發生的原因是獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下的「滔天罪行」。

賴總統的發言引發許多人討論，許多人認為幫賴擬稿的人該打屁股。連立場偏台派的成大電機系教授李忠憲都發文指出，228事件發生於1947年，而國共內戰大敗則是1949年，兩者有明顯的時間落差，賴的說法也忽略了事件的複雜性。另外，整起事件的鎮壓主因，是國府認為台灣發生「叛亂」，而非蔣介石擔憂失去整個中國，而鎮壓台灣。

時間對不上

前國民黨立委蔡正元則說，1947年2月28日蔣介石正在準備進攻延安，他有什麼理由想到自己會敗戰？1948年9月到1949年1月期間的三大戰役，蔣介石嚴重失利，才開始準備撤退。

另外，是當時的行政長官陳儀不會治理，結果引起暴動；前民進黨立委沈富雄也指出，228有族群衝突成分，賴不應該刻意忽略。

東華大學歷史系的退休教授張璉指出，當年國民政府為了接收及戰後重建，從大陸選派交通、民生及媒體等各領域的青壯、單身公務員菁英來台，以當時留下的公部門而言，台籍人士因在殖民體制下尚無擔任各領域的中高階領導職務，戰後初期多半由大陸來台外省人或留台日人擔任主管，難免埋下台籍士人階層不滿的遠因。

簡化解釋無助融合

張璉說，當時國民政府面對台灣發生動盪，當然要介入處理，然而綠營將蔣中正定義為元凶，太過簡單化了歷史。228事件經過近30多年來的簡化詮釋，如今40歲以下民眾多半已經接受這種歷史解釋。

張璉認為，這種因政黨立場偏執而產生的一條鞭式解釋，恐怕無助於誠實呈現真實的歷史，對族群融合也無弭平效益。

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