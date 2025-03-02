台南藍營健走緬懷國父 用「以民為本」奮戰執政黨的大罷免

國民黨台南市黨部今天紀念國父孫中山先生逝世一百周年，舉行「健康一起go緬懷孫中山健走活動」，吸引上千民眾參加。中央黨部祕書長黃健庭強調，以國父的人民為本精神，迎戰執政黨發動的大罷免。

健走活動在永康區市立總圖書館舉行，市議員林燕祝、林冠維也出席響應。市黨部主委、立法委員謝龍介呼籲，珍惜自由民主的價值，懷抱感念之心，體認前人用生命奮鬥，所爭取得來不易的成果與自由民主的可貴。

祕書長黃健庭說，沒有孫中山，就沒有國民黨，也就沒有中華民國，中華民國憲法第一條「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」，這是中山先生對三民主義的理想，也是我們國家不管在經濟、政治、民生發展上最重要的基礎。雖然國民黨正面對超級惡霸的執政黨發動大的罷免，但我們仍將秉持中山先生「以民為本」的精神奮戰到底，為守護台灣的民主努力前進。

謝龍介表示，這個月，國民黨各縣市都會辦理紀念總理孫中山先生逝世一百周年系列活動，台南市黨部以健走方式，緬懷國父當年創黨的艱辛及創建中華民國的初衷，獲得市民廣泛支持與熱情參與，報名非常踴躍早早額滿，不少趕不上網路報名的民眾，一早出現在會場共襄盛舉，令人感動。