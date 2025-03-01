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228紀念基金會戲劇呈現陳澄波故事 盼民眾反思

中央社／ 嘉義市1日電

228事件紀念基金會今天晚上在嘉義文化局廣場舉辦紀念活動，基金會執行長藍士博表示，嘉義市是以戲劇方式呈現陳澄波等人故事，盼讓在地民眾從中得到反思。

228事件紀念基金會、228國家紀念館及嘉義市228紀念文教基金會等單位，於晚上共同在嘉義市文化局廣場舉辦紀念活動，現場邀請銀河谷音劇團以兒童劇方式呈現228事件。

藍士博告訴中央社記者，228事件至今78週年，基金會一直思考如何讓下一代接近228歷史事件，後來意識到透過不同媒介是一個好方式，因此，今年紀念巡演活動，除了在南投竹山以管弦樂方式呈現外，在宜蘭、彰化員林及嘉義市則是以戲劇方式展演。

藍士博表示，嘉義市戲劇展演偏向兒童劇，適合親子一起觀看，演出的銀河谷音劇團去年曾在228國家紀念館展演，反應熱烈，未來將在更多地方以此方式展演。

藍士博指出，這次在嘉義市展演「愛畫畫的波波」，以嘉義在地的故事呈現，講述陳澄波等人在228事件中的故事，基金會透過資料了解他們的特性，以戲劇方式呈現，希望讓在地的民眾可以感受到歷史情境，並從中得到反思。

嘉義 文化局 藍士博

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