賴清德二二八談話強硬 朱立倫：綠執政17年 還想挑起仇恨

昨天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上，不僅以「獨裁者」形容先總統蔣介石，更稱「犯下滔天罪行」。國民黨主席朱立倫今天表示，總統工作是團結全民，但賴總統就任至今，反倒使對立鴻溝加深，他呼籲賴總統要以總統的高度團結全民。

朱立倫今天出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，並於會後接受媒體訪問。針對賴總統的二二八談話，朱立倫表示，總統工作是團結全民，讓社會和諧、讓朝野能夠合作，但賴總統就任到今天為止，大家看到的是對立、看到的是對抗、看到的是仇恨，而無法化解這些衝突，反倒加深鴻溝跟對立。

朱立倫說，國民黨長期執政，過去有犯下一些錯誤或是值得反省檢討的地方，他們都願意負責任的反省檢討。而民進黨執政，除了過去前總統陳水扁的8年，到前總統蔡英文到賴總統的9年，這17年也都做出很多不同的談話，但無論哪一黨執政，都是希望能夠讓社會能夠和解，讓全民能夠安定，能讓和平紀念日真的如和平紀念日的本意，而不是再去挑起仇恨跟對立。

針對賴總統表示將加速政治檔案開放，朱立倫感嘆，為什麼民進黨執政17年，到現在還用這件事情想要挑起仇恨，想要扭曲歷史，想要製造對立，這是他感到非常不解跟遺憾的事情。

他呼籲賴總統，要以總統的高度，別忘了最重要的工作是要能夠團結全民，能夠朝野和解、合作，而不應該是扭曲歷史，再次挑起對立、再次製造仇恨。