快訊

MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

持續回暖！鄭明典：今起4天溫暖預報 下周二傍晚北風來

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨228「一日北高」成功達陣 黃國昌被酸只騎頭尾

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌率夥伴完成「一日北高」騎程，但被酸只騎頭尾。圖／翻攝自台灣民眾黨臉書
民眾黨主席黃國昌率夥伴完成「一日北高」騎程，但被酸只騎頭尾。圖／翻攝自台灣民眾黨臉書

民眾黨主席黃國昌228挑戰「一日北高」接力，只騎頭尾5個站，今天凌晨2點多抵達高雄終點，他說，明年前主席柯文哲若能出來，他一定陪同騎完全程。

黃國昌昨天從台北看守所騎至桃園路段，深夜再從高雄路竹騎車到終點站左營大義國中，象徵「有頭有尾」，行程最末段，他於高雄路竹開始騎，今天凌晨2點20分抵達終點大義國中，現場有百名支持者守候，他感謝大家這麼晚還在這邊等，「辛苦了」。

不過這項活動黨主席黃國昌只騎頭尾，被網紅「四叉貓」狠酸，「一日北高」其實只騎80公里。對此黃國昌說，「沒有關係，我們一年比一年進步」，他去年只騎1站，今年進步到5站，更說「「明年柯文哲如果出來，我一定陪他騎全程」，全場歡呼。

台灣民眾黨在臉書表示，2025年的「一日北高」，因為柯文哲前主席遭到賴清德政府關押，無法親自完成。台灣民眾黨夥伴個個自告奮勇組成大隊接力，要幫他騎完，平均每人分配到1、2站，約25至60公里路程。但很多人都自主加碼，多騎了好幾站。

台灣民眾黨 柯文哲 黃國昌

延伸閱讀

圖輯／延續柯文哲一日北高 黃國昌：主席在看守所內可感受到

228延續柯文哲一日北高 黃國昌：柯家走過白色恐怖沒想到陷綠色恐怖

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

南檢起訴陳啓昱求刑12年 黃國昌：綠友友禁臠國家悲哀

相關新聞

民眾黨「一日北高」單車抵終點 黃國昌：希望明年柯文哲出來陪我們騎

昨天228，民眾黨延續傳統舉行「一日北高」單車活動，不同的是，今年首度由主席黃國昌帶領車隊，從民眾黨前主席柯文哲被羈押的...

民眾黨228「一日北高」成功達陣 黃國昌被酸只騎頭尾

民眾黨主席黃國昌228挑戰「一日北高」接力，只騎頭尾5個站，今天.凌晨2點多抵達高雄終點，他說，明年前主席柯文哲若能出來...

二二八歷史悲劇 柳采葳批賴總統錯置歷史成最大側翼

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。台北市議員柳采...

摩斯漢堡連續3年「敬意228」 網友直呼「企業最好的示範」

有別於部分業者為衝連假商機喊出「慶祝228」，摩斯漢堡連續3年在228和平紀念日當天發文紀念228，溫暖文字搭配特製的和...

對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向...

「柯文哲陷綠色恐怖」 黃國昌：民進黨退步

昨天是二二八紀念日，民眾黨主席黃國昌延續前主席柯文哲「一日北高」活動，黃國昌表示，過去柯文哲的祖父走過白色恐怖年代，沒想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。