民眾黨228「一日北高」成功達陣 黃國昌被酸只騎頭尾

民眾黨主席黃國昌228挑戰「一日北高」接力，只騎頭尾5個站，今天凌晨2點多抵達高雄終點，他說，明年前主席柯文哲若能出來，他一定陪同騎完全程。

黃國昌昨天從台北看守所騎至桃園路段，深夜再從高雄路竹騎車到終點站左營大義國中，象徵「有頭有尾」，行程最末段，他於高雄路竹開始騎，今天凌晨2點20分抵達終點大義國中，現場有百名支持者守候，他感謝大家這麼晚還在這邊等，「辛苦了」。

不過這項活動黨主席黃國昌只騎頭尾，被網紅「四叉貓」狠酸，「一日北高」其實只騎80公里。對此黃國昌說，「沒有關係，我們一年比一年進步」，他去年只騎1站，今年進步到5站，更說「「明年柯文哲如果出來，我一定陪他騎全程」，全場歡呼。

台灣民眾黨在臉書表示，2025年的「一日北高」，因為柯文哲前主席遭到賴清德政府關押，無法親自完成。台灣民眾黨夥伴個個自告奮勇組成大隊接力，要幫他騎完，平均每人分配到1、2站，約25至60公里路程。但很多人都自主加碼，多騎了好幾站。