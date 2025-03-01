民眾黨「一日北高」單車抵終點 黃國昌：希望明年柯文哲出來陪我們騎

昨天228，民眾黨延續傳統舉行「一日北高」單車活動，不同的是，今年首度由主席黃國昌帶領車隊，從民眾黨前主席柯文哲被羈押的土城看守所出發，象徵全黨團結挺柯，車隊在今天凌晨2點多抵達終點高雄，黃國昌說，希望明年228阿北陪我們大家一起騎。

柯文哲稱自己是228受難家屬，在台北市長任內，每年都會在228舉辦一日北高或一日雙塔騎單車活動，柯文哲因涉入京華城案遭羈押，今年由主席黃國昌帶隊從北到南挑戰一日北高。

凌晨2時20分，黃國昌抵達終點高雄大義國中，支持者現場喊「司法要公平」聲援柯文哲。黃國昌表示，去年騎1站，今年騎了5站，「最重要的是希望明年228這個時候，阿北可以陪我們大家一起騎」。