二二八歷史悲劇 柳采葳批賴總統錯置歷史成最大側翼

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。台北市議員柳采葳今指出，二二八是台灣社會的歷史悲劇，總統不應錯置歷史成全網最大側翼。

柳采葳表示，昨天是二二八事件78周年紀念日，社會各界均以誠實、謹慎的態度，共同面對這段曾經的執政者對台灣社會造成的撕裂，過去這些年，無論是誰執政，都在轉型正義的路上投注心血，為的就是能正視立此真相、弭平傷痛，並團結前進。

柳采葳說，無奈賴清德總統在公開發言中，仍將二二八事作為政治提款機，除了批評蔣介石犯下滔天罪行外，不見政府還原真相或弭平傷痛的努力，何況，二二八發生當時，國軍仍積極剿滅延安共軍，並沒有節節敗退，執政者以錯誤的歷史時序誤導輿論風向，並不是面對歷史的傷痛的良方。

她說，賴總統問「受害真相為何仍然不明」，我們也很困惑，執政九年的民進黨政府，為何不能在這麼長的時間內還給被害者家屬真相？數日前，施明德先生的遺孀陳嘉君表示，他多年來曾向檔案局申請施明德有關檔案，但至今尚未取得完整檔案，永遠只能看到被塗銷的檔案。

柳采葳表示，賴清德總統應該負起國家元首的責任，繼續拿歷史悲劇作為政治鬥爭的工具，無法使台灣社會在世界變局中團結或前進，試著做全民的總統，而不僅是民進黨主席吧！