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二二八歷史悲劇 柳采葳批賴總統錯置歷史成最大側翼

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖/柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖/柳采葳提供

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。台北市議員柳采葳今指出，二二八是台灣社會的歷史悲劇，總統不應錯置歷史成全網最大側翼

柳采葳表示，昨天是二二八事件78周年紀念日，社會各界均以誠實、謹慎的態度，共同面對這段曾經的執政者對台灣社會造成的撕裂，過去這些年，無論是誰執政，都在轉型正義的路上投注心血，為的就是能正視立此真相、弭平傷痛，並團結前進。

柳采葳說，無奈賴清德總統在公開發言中，仍將二二八事作為政治提款機，除了批評蔣介石犯下滔天罪行外，不見政府還原真相或弭平傷痛的努力，何況，二二八發生當時，國軍仍積極剿滅延安共軍，並沒有節節敗退，執政者以錯誤的歷史時序誤導輿論風向，並不是面對歷史的傷痛的良方。

她說，賴總統問「受害真相為何仍然不明」，我們也很困惑，執政九年的民進黨政府，為何不能在這麼長的時間內還給被害者家屬真相？數日前，施明德先生的遺孀陳嘉君表示，他多年來曾向檔案局申請施明德有關檔案，但至今尚未取得完整檔案，永遠只能看到被塗銷的檔案。

柳采葳表示，賴清德總統應該負起國家元首的責任，繼續拿歷史悲劇作為政治鬥爭的工具，無法使台灣社會在世界變局中團結或前進，試著做全民的總統，而不僅是民進黨主席吧！

柳采葳指出，民進黨執政進入第三個任期，如果不放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音，台灣社會永遠無法跨越歷史傷痕，真正和解。總統作為國家主權的象徵和權力擁有者，應努力團結國人，讓朝野團結、和諧，讓社會能穿越傷痛、促進社會融合，而非持續挑起對立、創造仇恨、撕裂社會。

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。記者黃義書／攝影。報系資料照
賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。記者黃義書／攝影。報系資料照

二二八事件 側翼 柳采葳 賴清德

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