摩斯漢堡連續3年「敬意228」 網友直呼「企業最好的示範」
有別於部分業者為衝連假商機喊出「慶祝228」，摩斯漢堡連續3年在228和平紀念日當天發文紀念228，溫暖文字搭配特製的和平鴿圖卡，圖案愈來愈精緻，且並未推出所謂的228促銷活動，讓網友直呼「做了台灣企業最好的示範」、「謝謝摩斯」；目前已經逾2萬人按讚、超過1千則留言。
摩斯漢堡昨天在臉書粉專發文，「每年迎來的和平紀念日，是為了紀念歷史上的今天，感謝前人守護住了得來不易的民主自由，讓我們可以過上自在的生活。願和平之鴿飛遍各地，敬意228和平紀念日」。
而早自2023年起，摩斯漢堡每逢228都會發文致敬，前年寫下「2月28日，這個日子對台灣人民來說具有深遠的影響，提醒我們不能忘記過去，同時學習合作、尊重人權和消除暴力，努力建立一個更和平、更公正、更尊重人權的社會」。
摩斯漢堡去年的228發文「今天對於台灣人民來說有深遠的影響，提醒我們不能忘記過去的歷史，學習合作、尊重人權、消除暴力，共同建立一個更和平、更公正、更尊重人權的社會，反思歷史，珍惜和平」。
網友留言表示，「這才發現每年228摩斯都會發一篇紀念文」、「摩斯圖好美！和平」、「很高興我所支持的摩斯，了解今天228並不是一個歡慶的節日」、「感謝前人守護台灣的民主自由，感謝摩斯願意紀念和平紀念日」、「每年的溫柔代表」。
也有網友說，「《二二八紀念日》不曉得怎麼寫行銷文案嗎？可以參考摩斯漢堡」、「謝謝摩斯做了很好的示範」、「真的不同的高度」、「優質企業」、「謝謝摩斯每年都展現企業品牌的高度」、「用購買支援用心企業」、「謝謝摩斯做出正確的文案，我們一定行動支持，吃起來」、「速食界標竿就是你」、「應該@所有品牌來看看正確的行銷文」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言