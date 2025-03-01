賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，無計其數無辜的人被捉，對台灣的衝擊無法統計。

國民黨主席朱立倫表示，面對歷史，必須誠實且謙卑，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任；同樣地，今天的執政者，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。

昨天是二二八和平紀念日，國民黨主席朱立倫昨表示，今天的執政者，也應放下政治算計，誠實面對歷史。圖為朱立倫在廿七日前往台北市二二八公園獻花追思。本報資料照片

賴清德昨首度以總統身分出席二二八中樞紀念儀式，全程以台語致詞說，他要代表國家再度道歉。但話鋒一轉，賴總統說，二二八事件發生原因不是族群衝突，現在追思紀念也不是在製造族群衝突。把整個二二八事件推給族群衝突是毫無反省、毫無歉意，不負責任、不應該的行為。

林宅血案 首度代表政府道歉

賴總統說，二二八發生的原因，是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜晚、白天門都不用，但來自大陸的軍隊經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，「他們的生活水準當然和台灣社會無法比較，他們偷、搶、破壞」，生活文明的落差引起社會天怒人怨，一片反彈。

賴總統說，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡。

針對一九八○年發生的林宅血案，賴總統也首度代表政府向林家道歉。賴總統說，近年來針對林宅血案公布的調查或研究報告，無法排除國家涉入此案，確實證明情治機關妨礙偵辦，甚至破壞關鍵證據，所以林宅血案政府責任無可推辭。

賴總統說，未來針對二二八事件，他將率領政府繼續打拚，加速政治檔案開放，國安局約一百萬件的檔案資料，在六月前報請國發會檔案管理局審定，公開查明真相；對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」。

激化矛盾 藍批為罷免添柴火

賴總統表示，中國並沒有放棄武力併吞台灣，台灣最大的威脅是來自中國。身為總統，他的使命就是團結台灣，不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

國民黨前主席洪秀柱說，作為白色恐怖受難家屬，她對國家暴力造成的傷痛有著切膚之痛，然而隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相；讓她痛心的是，這段歷史不斷被某些政客刻意簡化為特定族群的受害敘事。

國民黨立委賴士葆表示，外界會期待賴總統談話對撫平族群之間的矛盾有幫助，結果講話完全是激化矛盾，撕裂社會，對和諧沒有幫助，更是在為大罷免添加柴火。