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「總統偏激解讀」 藍委：加大社會裂痕

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰張曼蘋蔡晉宇／台北報導
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賴清德昨首次以總統身分發表二二八談話，國民黨立委表示，賴總統對歷史過度偏激解讀，對真相的追求和社會和解沒有幫助，只會加大社會裂痕，使歷史傷口再次被撕裂。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統追思二二八受難者令人感佩，但利用追思機會將歷史悲傷事件過度簡化，而忽視帝國主義對台灣造成的傷害，再利用民族主義攻擊國民黨及蔣中正

許宇甄說，賴總統這種狹隘歷史觀及過度偏激的解讀，對歷史真相的追求和社會和解沒有幫助，只會加大社會裂痕，使歷史傷口再次被撕裂，難以彌合。

國民黨立委游顥說，賴總統參與二二八事件中樞紀念儀式，又想透過政黨政治塑造族群對立，激化人民的分裂與對抗，再次置入「抗中保台」意識來消費受害者後代，忽略完全執政的社會亂象，到現在民進黨主導的政治惡鬥，全都違背團結、包容多元的核心價值。

民眾黨立委張啓楷表示，威權政府犯下的過錯，不應該掩蓋，還有太多故事需要發掘，期盼政府不會停下通往真相的腳步。但總統是團結的象徵，希望賴清德不會偏離歷任總統的努力，更不會辜負台灣民眾希望總統化解對立，不要製造對立的期望，任何挑動群眾對立的言論，不會得到多數民眾支持。

二二八事件 受害者 國民黨 張啓楷 抗中保台 蔣中正 許宇甄 賴清德

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