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「柯文哲陷綠色恐怖」 黃國昌：民進黨退步

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北報導
民眾黨主席黃國昌昨清晨帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」單車騎行活動。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌昨清晨帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」單車騎行活動。記者曾原信／攝影

昨天是二二八紀念日，民眾黨主席黃國昌延續前主席柯文哲「一日北高」活動，黃國昌表示，過去柯文哲的祖父走過白色恐怖年代，沒想到柯文哲陷入另一種「綠色恐怖」。民進黨立院黨團則反批，請停止消費受難前輩。

黃國昌昨清晨三時許與立法院黨團主任陳智菡、新北市議員陳世軒、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等部分黨公職從台北看守所集合，出發前往關渡宮。

黃國昌表示，從看守所出發時心情很複雜，相信所有民眾黨的支持者、所有阿北支持者，大家的心情都是一樣，不過最重要是柯主席在裡面可以感受到，「從他一個人變成了一群人」，繼續延續他的一日北高。

談到二二八對柯家的意義，黃國昌說，相信大家都可感受到柯家人歷經的巨大傷痛，從過去柯文哲的祖父走過白色恐怖的年代，沒想到現在柯文哲陷入另外一種綠色恐怖，台灣應該讓民主能更昇華，而不是在號稱民主進步黨的主政之下，反而愈來愈退步。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，民眾黨拿柯文哲涉司法案件，來類比二二八受難家屬，是不恰當的，這樣的說法對不起當時二二八受難前輩，絕對不能相提並論，請民眾黨停止消費。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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