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馬英九：就事論事面對不幸歷史

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
台北市政府昨在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。記者潘俊宏／攝影
台北市政府昨在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。記者潘俊宏／攝影

昨天是二二八事件七十八周年紀念日，前總統馬英九身穿受難家屬親手縫製的毛衣，出席紀念活動。馬英九表示，面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明；面對二二八時，必須化仇恨為友愛、以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒。

馬英九昨參加台北市紀念二二八事件七十八周年活動時表示，這是他第廿六次參加，與各位一同追思這一件令國人傷痛的不幸歷史事件。

馬英九提到，二二八受難者徐征先生的女兒徐光，去年十一月不幸因心臟病過世，而徐光是二二八家屬中，少數的外省人。幾年前徐光還特別親手織打一件淺藍色的毛背心給他穿，要他注意保暖。昨天雖回暖，馬英九仍特別穿來，他說，因這件背心象徵二二八親屬跟他之間的深厚友情。

馬英九說，面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明；面對因此受難家屬，要將心比心，療傷止痛，這是他從處理二二八事件中學到的寶貴教訓。馬英九說，面對二二八時，必須化仇恨為友愛、以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒，攜手推動台灣的自由、民主、人權、法治，他相信在場各位跟他一樣有同感，也一定看見過去這些年一直認真在這樣做。

馬英九說，他擔任公職期間，陸續參與二二八事件相關案件的審查，在傾聽家屬心聲的過程中，他深刻體會到，失去至愛家人的那種傷痛、煎熬與悲憤，不是單靠政府認錯、道歉、賠償、恢復名譽、與成立基金會、建立紀念碑、紀念館，就能夠完全化解的，政府一定要做更多的努力才夠抒解二二八家屬的哀痛。

二二八事件 保暖 受難者 馬英九

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