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蔣萬安籲賴總統 更高的視野格局

聯合報／ 記者楊正海邱書昱王昭月吳淑玲／連線報導
前總統馬英九（中）昨參加北市紀念二二八活動時表示，面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明。台北市長蔣萬安（右二）則說，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更高的視野、格局及更大的包容。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九（中）昨參加北市紀念二二八活動時表示，面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明。台北市長蔣萬安（右二）則說，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更高的視野、格局及更大的包容。記者潘俊宏／攝影

賴總統昨出席二二八中樞紀念儀式時，批「獨裁者蔣介石」犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安受訪表示，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更高的視野、格局及更大的包容。他在追思活動致詞時也以台北市長而非蔣家後代身分，向二二八受難者及家屬致歉。

昨天台北等地都舉辦二二八紀念活動，蔣萬安和前總統馬英九先後出席台北市二二八追思會，步入會場時有人高喊「滾蛋」、「加害者的後代走開」，馬上被旁人勸說制止，馬向幕僚說「沒關係」，再揮手向對方致意；蔣萬安則說，台灣是民主、包容、多元的國家，尊重各種不同意見。

蔣萬安致詞時宣布，北市二二八紀念館歷經二年整修，昨天重新開放，免費入館讓更多人了解歷史。針對賴總統在二二八中樞活動的致詞內容，蔣萬安說，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、謙卑，要有更高的視野與格局，要更大的包容。

蔣萬安說，當前面對對外日益複雜的大環境，對內要克服許多沒有共識的議題，怎樣能夠團結最大的多數、汲取歷史教訓，身為政治人物應有的責任與胸襟，也是他對自己從政最大的期許。

台南市舉行紀念二二八事件七十八周年和平追思會，市長黃偉哲說，二二八事件是台灣歷史上的重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程，雖事隔七十八年，對許多受難者及家屬仍是無法抹去的記憶，呼籲大家要記得歷史，感謝前輩的犧牲，接棒為更加自由、民主及繁榮的台灣努力。

高雄市長陳其邁說，「歷史可以原諒，但不能忘記」，市府辦二二八系列活動希望提醒大家，「民主自由都是靠先人的努力，我們也應堅持民主自由的價值」。

二二八事件 受難者 蔣介石 蔣萬安 陳其邁 馬英九 黃偉哲

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