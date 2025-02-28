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蔣萬安回賴清德「要更大的包容」 顏若芳怒轟：二次傷害

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳。報系資料照　
民進黨台北市議員顏若芳。報系資料照　

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，台北市長蔣萬安受訪時回應政治人物應該要有「更大的包容」。對此，民進黨議員顏若芳今指出，蔣萬安等同對受難者家屬二次傷害。

顏若芳表示，蔣萬安今天評論賴清德總統批評蔣介石「犯下滔天大罪」的言論，竟說出「負責任的政治人物要有廣大包容」這句話，聽了實在讓人吐血，自稱蔣家後代的蔣萬安，竟然要大家對殺人、迫害的行徑「廣大包容」，等同對受難者家屬二次傷害。

顏若芳說，蔣萬安在今天的採訪中，也同時強調要「重視歷史過往，促進對事實了解」，但事實上，阻擋釐清歷史事實、最沒有開闊胸襟的政治人物，恰好就是蔣萬安。

顏若芳指出，過去蔣萬安在擔任立法委員時，2017年12月5日針對立法院三讀促轉條例的68次表決，蔣萬安僅有1次投下贊成票，扣除棄權外，其餘63次都投下反對票，而蔣萬安反對的內容，就包括調查釐清歷史事實、公開相關歷史檔案、清除威權象徵等內容。

另外，蔣萬安在2022年，也曾經用自己的官方臉書帳號到政大學聲粉專留言「不識殺人魔王白唸政大」卻又火速刪掉，而在他競選台北市長時，卻又只會緊抱蔣經國、避談蔣介石。可見蔣萬安一邊反對釐清歷史事實，卻又自知蔣介石殺人如麻，今天還要大家廣大包容，立場前後矛盾，根本就是在消費二二八、讓好不容易結痂的的歷史傷痕再度流出鮮血。

蔣介石 蔣萬安 顏若芳

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