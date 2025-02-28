新北228追思 侯友宜：檢視過去、凝聚共識、不製造對立

紀念二二八事件78周年，新北市政府今天在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，透過演奏「月夜愁」、「望春風」等當年禁歌，喚起民眾對過去歷史的省思與追憶。新北市長侯友宜表示，每一年紀念儀式，我們都以莊嚴肅穆的心情回顧這段歷史，檢視過去是為了凝聚共識，而不再製造更多對立和衝突，讓我們和諧、團結一起面對未來。

今年紀念儀式由知名長笛演奏家蔡佳芬及小號演奏家林昭成攜手演奏「月夜愁」、「望春風」等多首經典台灣民謠，最後以「安息號」表達對二二八事件中罹難者的追思與哀悼。

今天的追思活動有理事長洪顯詔、受難者陳世沛胞弟、92歲的陳桂森，及受難者林義吉長子、88歲的林國泰等近80位家屬出席，高齡的他們年年堅持出席紀念儀式，就是期盼大家記住這段歷史，不要讓社會再受傷。

洪顯詔說，大家心中難免都有恨，但今天的陽光明媚，大家應該了解歷史、紀念歷史，但不是擁抱歷史，否則就會產生鬥爭，永遠沒完沒了，所有家屬一直都很低調，78年過去了，怨恨要化解，把悲哀拋棄。

侯友宜表示，78年很快就過去了，以前不能做的、不能唱的，現在都可以，歷史事件不是要忘記，我們的責任，是紀取歷史教訓供後代省思，檢視過去是為了凝聚共識，不再製造更多對立和衝突，報答先人的犧牲與奉獻，讓下一代更好。

侯友宜說，看到國家走過風雨，所有陰霾一切都會過去，明天一定會更好，面對這紀念日，大家用謙卑的心情，看到今天的幸福，也看到未來子孫的前途，大家要合作，面對過去、把握現在、全力衝刺未來。

林國泰憶及當年父親到新莊修理農具，回程路上無端被軍隊攻擊，手腳被反綁，背部也被步槍穿刺數下，丟入淡水河，幸水性佳，漂游岸邊才倖免於難，後長期臥病，享年50歲。林國泰說，近年受難者及家屬陸續凋零，來此除了追思父親，也與其他受難者家屬彼此關懷問暖。

民政局表示，音樂是喚醒記憶非常重要的媒介，今年二二八追思紀念儀式特別透過音樂形式深刻思考過去、展望未來，同時營造一個更加團結、包容的社會。