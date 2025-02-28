聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德二二八談話內容強硬 國民黨：民進黨應放下政治算計

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德對於228事件的發生不是族群的對立衝突，是文化差異造成。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德對於228事件的發生不是族群的對立衝突，是文化差異造成。記者黃義書／攝影

今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上發表的談內容，較前總統蔡英文強硬，更直接以「獨裁者」形容已故總統蔣介石。國民黨表示，總統的工作是團結國人，讓社會能穿越傷痛，而非持續挑起對立，呼籲民進黨應放下政治算計。

國民黨表示，總統的工作是團結國人，讓朝野團結、和諧，讓社會能穿越傷痛、促進社會融合，而非持續挑起對立、創造仇恨、撕裂社會。面對歷史的傷痛，國民黨選擇深刻反省過去，也勇於承擔責任。

國民黨呼籲，執政的民進黨也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。國民黨也強調，歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。

國民黨 民進黨

延伸閱讀

賴清德二二八談話強硬 蕭旭岑：仇恨動員想大罷免

賴清德點名各醫院效法 花蓮慈院長：區域均衡發展克服人力荒

川普拒答防衛台灣 賴士葆：賴清德鞠躬接受美方開口

相關新聞

賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸...

228元凶蔣中正？ 學者：賴總統對「歷史認知不太一樣」

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。歷史學者指出，...

馬英九：就事論事面對不幸歷史

昨天是二二八事件七十八周年紀念日，前總統馬英九身穿受難家屬親手縫製的毛衣，出席紀念活動。馬英九表示，面對不幸歷史事件，要...

蔣萬安籲賴總統 更高的視野格局

賴總統昨出席二二八中樞紀念儀式時，批「獨裁者蔣介石」犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安受訪表示，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更...

新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

面對不幸的二二八事件，不分藍綠政府都極力探求真相，向受難者及家屬致歉、回復名譽與賠償，盼能達成轉型正義的和解真諦。然而，...

對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。