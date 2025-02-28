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賴清德二二八談話強硬 蕭旭岑：仇恨動員想大罷免

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上表示，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。」馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德的談話證明，賴還在仇恨動員、在想大罷免，尤其點名先總統蔣介石就是在針對蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上表示，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。」馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德的談話證明，賴還在仇恨動員、在想大罷免，尤其點名先總統蔣介石就是在針對蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上表示，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。」馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德的談話證明，賴還在仇恨動員、在想大罷免，尤其點名先總統蔣介石就是在針對蔣萬安。

蕭旭岑表示，228是歷史傷痛事件，國家元首應該要弭平族群紛爭、撫平歷史傷痛，而不是激化仇恨跟對立，甚至有政治鬥爭的成分，很遺憾賴總統的談話，證明了賴總統不是以社會和諧 、弭平族群紛爭為重點，而是在仇恨動員，且還在想大罷免，呼籲賴總統要以身作則，帶頭促進族群融合、社會和諧。

蕭旭岑提及，這麼多任政府，在尋找真相、補償受害家屬等方面，都做了這麼多的努力，社會正一步一步的往和諧跟放下仇恨的方向邁向，結果賴總統卻反其道而行，特別點名蔣介石，不僅史學界有很多不同的想法，此舉更是針對台北市長蔣萬安，這非常不對，不能把個人的政治動機跟仇恨，放在歷史的傷痛上面，希望賴總統適可而止，不要再促進仇恨跟政治鬥爭。

針對賴總統表示將加速政治檔案開放，蕭旭岑質疑，前總統蔡英文已經執政8年了，再加上前總統陳水扁的8年，歷史的真相早就應該要公布了，但一直說要公布卻不公布，等於是把它拿來當成是仇恨動員的政治鬥爭手法。他認為歷史還是要回歸真相，但最重要的是社會族群的和諧，以及放下仇恨。

至於賴總統再提團結台灣，蕭旭岑認為賴總統是在講反話。蕭旭岑說，2月賴總統也邀請五院院長，說要促進朝野和諧，卻馬上發動大罷免，所以現在賴總統講的話要反著看。

蕭旭岑 馬英九基金會

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