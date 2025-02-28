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賴清德批蔣介石犯滔天大罪 蔣萬安曝「要有更高的視野格局」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席北市文化局舉辦的二二八追思會受訪。記者楊正海/攝影
台北市長蔣萬安下午出席北市文化局舉辦的二二八追思會受訪。記者楊正海/攝影

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，無計其數無辜的人被捉，對台灣的衝擊無法估計。台北市長蔣萬安下午受訪表示，政治人物應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

蔣萬安下午出席北市文化局舉辦的二二八追思會受訪，針對賴總統在二二八活動致詞，他說，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

蔣萬安說，當前面對對外日益複雜的大環境，對內要克服許多沒有共識的議題，怎麼樣能夠團結最大的多數、怎麼樣能夠真正汲取歷史的教訓，身為政治人物應有的責任與胸襟，這也是他對自己從政最大的期許。

對於賴總統說沒有真相、沒有辦法達到社會和解，蔣萬安說，台北市政府一直以來就是秉持著社會的進步以及對於民主的價值，台北市也一直堅守多元包容，來正視而且重視歷史的過往，而且促進對於事實完整的瞭解。

格局 蔣萬安

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