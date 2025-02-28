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民團赤腳走二二八公園紀念 要求清除兩蔣銅像

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影
民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影

台北市二二八事件78周年紀念會於二二八和平公園舉辦，相關民團在下午1點舉辦「毋通袂記二二八」活動，赤腳徒步走二二八公園一圈。民團抗議北市府不開放團體參加活動，更呼籲要求將兩蔣銅像清除，勿忘二二八。

公投護台灣聯盟、台灣國、西門町大旗隊等民團齊聚，約數十人在1點於二二八和平公園外高喊訴求。公投護台灣聯盟總召羅宜表示，雖然台北市府今年開放二二八公園周遭路權，但仍未讓民團能參與紀念活動。

他說，台灣至今仍有如中正紀念堂、慈湖兩蔣文化園區等歌頌獨裁者威權象徵物仍未清除，希望中央和地方政府能夠正視轉型正義議題，切莫想利用時間去沖淡一切。

羅宜說，尤其在當今朝小野大的局面，黨產會等重要的轉型正義機關被中國國民黨箝制，而轉型正義是否將成為被犧牲的政治棋子，更是民團所擔心的。

現場民眾更拿出民眾黨主席黃國昌在2016年7月15日時的臉書貼文「做那麼無聊的事，還嘻嘻哈哈，經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能，該做的事，就是徹底消滅它。」並寫下背棄理念、終身下賤。

在接近下午1點半時，民團邀集參與民眾以脫鞋徒步二二八和平公園，這也是象徵過去不同領域的二二八受難者所受的苦痛，有如納粹的奧斯維辛集中營的鞋子山一樣，無辜的生命總是在極權統治下被迫害，因此希望行動告訴告訴台灣社會，勿忘二二八。

民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影
民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影
民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影
民團在二二八和平紀念公園前演講表達訴求。記者邱書昱／攝影

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