北市二二八紀念追思會 蔣萬安遭嗆「加害者後代離開」

今年適逢二二八事件78周年，北市府文化局辦理「台北市二二八事件78周年紀念系列活動」下午在二二八公園舉行紀念追思會，蔣萬安抵達時，來賓席中突然有人嗆「加害者的後代離開」前總統馬英九到場也被嗆「滾蛋」。

北市政府文化局辦理二二八事件78周年紀念追思會，以「光影彼端」為主軸。紀念會依往例以藝術表演、鳴鐘、默哀之追思方式向受難者默哀致敬，以和平、莊敬與溫馨的方式，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆，實現碑文所雋刻著的「天佑寶島，萬古長青」。

今天的活動，邀請馬英九前總統、蔣萬安市長獻花、致詞致詞，蔣萬安抵達時，與家屬、來賓握手致意時，席中突然有來賓喊「加害者的後代離開」，主辦單位向前安撫。

馬英九抵達後不久，席中又有人喊「馬英九滾蛋」。主辦單位也派人向前關心，其中嗆蔣萬安的女子，主動離開現場。北市府表示，並不清楚該女子是否是二二八家屬。

前228國家紀念館館長廖繼斌也說，沒看過對方，但他說，來參加的人講什麼話，他都不會阻擋，要舉布條也沒關係，自己也曾被批評沒有護主，但要尊重別人。