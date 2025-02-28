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228海外遺屬返台 基隆海洋廣場、南榮公墓追思受難者

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到南榮公墓追思。圖／基隆市政府提供
228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到南榮公墓追思。圖／基隆市政府提供

228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，先後到南榮公墓、海洋廣場追思，家屬獻花及哀悼受難者，希望找到受難者相關資訊及能夠還原真相。

由王克雄團長率領的「2025年海外228遺屬返鄉團」，昨天下午至基隆市南榮公墓舉辦追思儀式，以獻花及默哀悼念228八事件的受難者。基隆市228公益和平協會理事長呂英世、副理事長市議員張之豪、228受難者家屬周振才及市府民政處宗教禮儀科科長楊景禎、殯葬管理所等人參與追思活動。

王克雄指出，當年228事件，國民黨政府為了規避留下司法、判決紀錄，逮捕者不是軍人、警察，而是特務。所以當人被特務帶走以後，就了無聲息。家屬連想要祭拜自己的爸爸，都不知道要去哪裡拜，因為他們連他死在哪裡、葬在哪裡，都不知道。如今來到基隆，就是有線索指出有很多私下處決的屍體，被卡車載到基隆港邊丟，這些屍體最有可能的去處，就是南榮公墓的無名墓。

殯葬所所長滿歷璋表示，目前查無文獻或訪談資料明確指出228事件受難者在南榮公墓的埋葬處。追思儀式所在地的「萬安堂」又稱「大墓公」，從興建年代及碑文記載骨骸來源推測，可能較有關連。

滿歷璋說，南榮公墓自前身1936年瀧川町綜合墓地啟用至今，2026年將滿90週年。然而期間主管單位曾多次更迭，資料尋找不易，因此目前為止僅為推測。目前所方也著手整理相關歷史，期待能進一步考證釐清。

228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到南榮公墓追思。圖／基隆市政府提供
228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到南榮公墓追思。圖／基隆市政府提供
228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到海洋廣場追思。圖／議員張之豪提供
228事件基隆港是重要現場，30多名來自美日的海外228遺屬團昨天返台，到海洋廣場追思。圖／議員張之豪提供

公墓 受難者 基隆港

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