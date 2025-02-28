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台南文化中心前銅像是蔣中正？ 遭要求移除 文化局給答案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群被指其中之一是蔣中正，多年來都有要求移除聲音。圖／市議員蔡筱薇提供
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群被指其中之一是蔣中正，多年來都有要求移除聲音。圖／市議員蔡筱薇提供

台南文化中心戶外命名為「承先啟後」銅像群，包括5名大人及4名小孩，因其中一座銅像遭指是前總統蔣中正，綠批列管多年至今未遷移，台灣基進也批轉型正義停滯。文化局說，這是雕塑家鄭春雄40年創作，但無法聯絡向他查證，文化中心已邁入40年，已編列3億5000萬元經費年底整建，銅像將配合景觀設計調整。

台南文化中心1984年開館該作品就存在，民進黨籍台南市議員蔡筱薇說，根據全國威權象徵各轄管單位處置情形統計資料表顯示，南市府有一件現行列管尚未處置，就是位於文化中心園區內的「承先啟後-蔣中正銅像」，轉型正義條例通過至今已通過7年多，市府對於政策執行卻是牛步。

台灣基進台南黨部主委吳依潔也指，台南是本土民主聖地，但是台南的道路與公共空間依然充斥著威權遺留的象徵，「到底要到什麼時候，才能真正落實轉型正義？」

面對銅像爭議，文化局表示，這是知名雕塑家鄭春雄作品，從外觀來有像蔣中正，文化局曾想徵詢鄭春雄意見，但鄭春雄40年來卻音訊全無；文化局也曾提交公共藝術審議會審查，審查結果是「作品呈現老中幼三代，構圖符合名稱」。

文化局指出，「承先啟後」公共藝術作品因長得太像蔣中正而引發爭議，2021年促進轉型正義條例施行，出現遷移聲音，當年審查認為未指涉蔣中正，又無法向鄭春雄求證，決定暫不移置。

因台南文化中心已邁入40年，在文化部支持下已編列3億5000萬元，預計年底動工整建，包括景觀水景、藝術作品調整、步道規畫、植栽美化及夜間照明設施改善等，銅像作品也將配合景觀設計調整。但也呼籲應尊重鄭春雄創作自由，「承先啟後」作品更是公有財產，市民應共同保護，勿破壞或毀損公物。

台南 文化局 蔣中正

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