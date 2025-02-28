彰化228紀念會 追思受難者林才壽「仍有遺願未實現」
彰化縣二二八和平紀念日活動今天在縣立圖書館前廣場舉行，彰化縣長王惠美說，二二八事件體現了民主與自由的可貴，她也肯定日前辭世的台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽長期致力於推動事件歷史真相的揭露；不過二二八關懷協會理事長楊澤民說，台灣二二八紀念基金會未能在林才壽生前釐清台中「二七部隊」論文的歷史真相，讓人深感遺憾。
彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、謝衣鳯、彰化市長林世賢、台灣基督教長老教會牧師陳榮祥、二二八受難者家屬、多位縣議員等今天與會，一起在縣立圖書館前的二二八事件紀念碑前獻上和平百合祈福追思。
王惠美說，二二八不僅是台灣現代史重要事件，也體現民主與自由的可貴，期能從中體會珍惜，大家一起「攜手向前，傳遞愛與希望」，邁向更加自由與充滿希望的未來。
王惠美說，很遺憾，以往每年都有來參與的林才壽先生，2月14日不幸辭世，他不僅是二二八事件的見證者，更長期致力於推動事件歷史真相的揭露與紀念工作的先驅，讓我們體認到二二八事件如何痛定思痛，珍惜這得來不易的自由與民主。特別是他曾向縣府爭取設立紀念碑，經過各界溝通與選址，終於在2022年2月28日於縣立圖書館前廣場設立全國首座平面型二二八事件紀念碑，讓大家對二二八事件反思，也是言論自由的廣場。
彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民今天雖沒參加紀念活動，但仍透過縣府發表感言，他表示，二二八受難者林才壽老先生終身盼望台灣能有一處可永續恭祭全數二二八遇難者的場所或建物的志願仍未能實現。
楊澤民說，還有台灣二二八事件紀念基金會於2018年出版的「青春二二八」討論二七部隊的論文，其中涉及林才壽老先生當年受謝雪紅之託而冒死帶隊去台中機場「借」出武器來幫助台中市區秩序維安工作的過程與所謂「民軍」那時接管機場守衛任務的時間顯然有誤，可惜本應被賦予釐清二二八事件真相的紀念基金會竟不願在林老先生仍健在的過去幾年召開邀請受難當事人一起參與討論的專家學者會議，來釐清當時台中機場守衛交接的確切時間，讓人感到遺憾。。
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