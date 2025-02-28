228紀念日 基金會分享小行星命名「陳澄波」

中央社／ 台北28日電

台灣藝術家陳澄波1947年因228事件離世。陳澄波文化基金會今天分享，編號661666的小行星1月起正式命名為陳澄波，盼大眾深入瞭解228事件後全貌。

根據國際天文學聯合會（IAU）網站，臨時編號為2005EW228的小行星由鹿林天文台發現，後命名為「陳澄波」（Chenchengpo），正式編號為661666。

IAU官網介紹，陳澄波為台灣藝術史上最具代表性的人物之一，更是首名以油畫作品入選日本帝展的台灣藝術家。

已故作家幸佳慧作品2016年曾推出作品「靈魂裡的火把」，在書中融入陳澄波與畫家梵谷故事。陳澄波文化基金會今天在臉書粉絲專頁引用該書結語：「當人們再次仰望星空時，會發現浩瀚夜空裡的繁星，已映照出清晰的線索。」

陳澄波文化基金會表示，儘管幸佳慧已登上星空，但10年前留在人間的預言卻才剛剛兌現。陳澄波行星命名之際，基金會也盼大眾不只紀念228這一天，更必須深入了解接下來3月台灣島大屠殺的全貌。

幸佳慧 藝術家 陳澄波

延伸閱讀

教育部辦教師研習 以藝術、文史角度認識228

權利回復基金會賠58億 內政部籲二二八受害者及家屬申請

平反「二二八事件」政治受難者 法務部：迄今累積4925人

影／少子化優雅轉身 嘉市退場佳寶幼兒園變藝術場域

相關新聞

賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸...

228元凶蔣中正？ 學者：賴總統對「歷史認知不太一樣」

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。歷史學者指出，...

蔣萬安籲賴總統 更高的視野格局

賴總統昨出席二二八中樞紀念儀式時，批「獨裁者蔣介石」犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安受訪表示，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更...

新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

面對不幸的二二八事件，不分藍綠政府都極力探求真相，向受難者及家屬致歉、回復名譽與賠償，盼能達成轉型正義的和解真諦。然而，...

對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向...

綠批蔣萬安「要更大包容」是二次傷害 北市府回應了

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。