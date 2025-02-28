228紀念日 基金會分享小行星命名「陳澄波」
台灣藝術家陳澄波1947年因228事件離世。陳澄波文化基金會今天分享，編號661666的小行星1月起正式命名為陳澄波，盼大眾深入瞭解228事件後全貌。
根據國際天文學聯合會（IAU）網站，臨時編號為2005EW228的小行星由鹿林天文台發現，後命名為「陳澄波」（Chenchengpo），正式編號為661666。
IAU官網介紹，陳澄波為台灣藝術史上最具代表性的人物之一，更是首名以油畫作品入選日本帝展的台灣藝術家。
已故作家幸佳慧作品2016年曾推出作品「靈魂裡的火把」，在書中融入陳澄波與畫家梵谷故事。陳澄波文化基金會今天在臉書粉絲專頁引用該書結語：「當人們再次仰望星空時，會發現浩瀚夜空裡的繁星，已映照出清晰的線索。」
陳澄波文化基金會表示，儘管幸佳慧已登上星空，但10年前留在人間的預言卻才剛剛兌現。陳澄波行星命名之際，基金會也盼大眾不只紀念228這一天，更必須深入了解接下來3月台灣島大屠殺的全貌。
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