賴總統：228發生原因非族群衝突 政府將續推3工作

總統賴清德今天首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉。他說，228事件發生原因不是族群衝突，推給族群衝突是完全不負責任、非常不應該，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

賴總統也說，將率領政府繼續三大工作，包括加速政治檔案開放，追查真相；進一步落實轉型正義；避免類似228不幸事件歷史重演。

228事件78週年中樞紀念儀式上午在228國家紀念館舉行，總統賴清德首次以總統身分參與，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、文化部長李遠、國史館長陳儀深、總統府資政吳樹民、立委吳沛憶、張雅琳、郭昱晴等人與會。

賴總統全程以台語致詞表示，第一次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，他要代表國家再度道歉，並向當年所有勇敢面對威權的受難者表示敬意，向不幸喪失寶貴生命的受難者表示哀悼，向逃過死劫，如今仍然健在的受害者表示關懷，也向所有家屬表示慰問之意，「我的心一直都跟你們在一起」。

賴總統提到，228事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，把整個228事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。

他說，228事件發生的原因是來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。

賴總統表示，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊無法估計。

他說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

總統表示，未來他與卓榮泰、行政院相關部會，應該要協助228基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分，完整讓社會知道。共同打拚，追求社會和解、團結合作。

賴總統也說，未來針對228事件，將率領政府繼續三大工作。第一，加速政治檔案開放，追查真相。他說，去年已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

第二，進一步落實轉型正義。總統表示，對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。請文化部啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

第三，避免類似228不幸事件歷史重演。總統指出，每一年228的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。

總統賴清德24日接見海外228遺屬返鄉團時說，這些社會菁英的逝去對台灣社會造成無法估計的損失，他要代表政府再一次致歉。