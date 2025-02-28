賴清德出席228紀念活動 代表政府向「林宅血案」道歉

賴清德總統上午首次以國家元首身分出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意，再次代表國家向受害人及其家屬致歉。賴清德提到，1980年2月28日發生林宅血案至今仍未破案，近年針對林宅血案公布的調查或研究報告都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，政府難辭其咎，他要代表政府向林家道歉。

賴清德指出，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任的行為。他說，當時台灣社會夜不閉戶，而來自中國的社會久經戰亂，其生活水準與台灣社會有相當的落差，是生活文明的落差、加上軍紀敗壞以及獨裁者蔣介石為了統治台灣所造成。