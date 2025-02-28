賴清德出席228紀念活動 代表政府向「林宅血案」道歉

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影

賴清德總統上午首次以國家元首身分出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意，再次代表國家向受害人及其家屬致歉。賴清德提到，1980年2月28日發生林宅血案至今仍未破案，近年針對林宅血案公布的調查或研究報告都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，政府難辭其咎，他要代表政府向林家道歉。

賴清德指出，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任的行為。他說，當時台灣社會夜不閉戶，而來自中國的社會久經戰亂，其生活水準與台灣社會有相當的落差，是生活文明的落差、加上軍紀敗壞以及獨裁者蔣介石為了統治台灣所造成。

賴清德表示，中國並未放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由、多元開放的環境，吸收個人、幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役的軍警，進行統戰、分化台灣社會。面對如此嚴峻的挑戰，身為總統最重要的使命就是團結台灣，不分族群、不分先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，團結台灣捍衛台灣主權不變、守護民主憲政體制不變，確保人民安居樂業，不容侵略併吞，不容228事件再次發生。

賴清德總統上午出席二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，並民眾有獻花儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，並民眾有獻花儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意。記者黃義書／攝影

二二八事件 血案 賴清德

延伸閱讀

川普拒答防衛台灣 賴士葆：賴清德鞠躬接受美方開口

「我會團結台灣」賴清德：捍衛國家 不容二二八不幸重演

解醫院壅塞 賴清德：強化病床調度、加強區域醫院聯防

綠議員轟藍刪台南總預算成罪人 藍議員斥：綠應磕石頭謝罪

相關新聞

賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸...

228元凶蔣中正？ 學者：賴總統對「歷史認知不太一樣」

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。歷史學者指出，...

蔣萬安籲賴總統 更高的視野格局

賴總統昨出席二二八中樞紀念儀式時，批「獨裁者蔣介石」犯下滔天罪行。台北市長蔣萬安受訪表示，政治人物應要謹慎、謙卑，要有更...

新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

面對不幸的二二八事件，不分藍綠政府都極力探求真相，向受難者及家屬致歉、回復名譽與賠償，盼能達成轉型正義的和解真諦。然而，...

對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向...

綠批蔣萬安「要更大包容」是二次傷害 北市府回應了

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。