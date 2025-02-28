二二八事件78周年 洪秀柱：政治操作已模糊歷史真相

今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她常思索如何真正理解這段歷史，但隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相；她認為，唯有拒絕政治操作，面對真相，才不會重蹈覆轍。

洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她對國家暴力造成的傷痛有著切膚之痛。每年二二八紀念日來臨，她常思索，「我們必須如何面對彼此認知的落差，才能真正理解這段歷史？」

「近80年來，二二八事件仍深深牽動著台灣人的情感。」洪秀柱指出，隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相。大家必須認識到，當年的悲劇並非簡單的本省與外省對立，而是各方勢力交織下的複雜事件。資料顯示，受難者不分省籍，數字背後的每一個都是鮮活的生命，都承載著無法彌補的創傷。

洪秀柱說，讓她痛心的是，這段歷史不斷被某些政客刻意簡化為特定族群的受害敘事，但她必須明確指出，唯有直視歷史真相，拒絕為政治利益而製造的誤解與扭曲，才能讓不同族群真正相互理解。

洪秀柱提到，作為國民黨前黨主席，她承認黨的歷史責任，但同時堅持歷史真相的多元面向必須被完整呈現。只有當不同族群都願意面對彼此認知的落差，理解各自的歷史痛苦，社會才有可能向前邁步。

洪秀柱認為，二二八當天，最重要的不是表面的和解儀式或政治宣示，而是如何從悲劇中建立共同的歷史認知。唯有拒絕政治操作，面對真相，台灣社會才能為下一代建立不再重蹈覆轍的社會基礎。

洪秀柱呼籲，讓國人懷抱對歷史的敬意，對受難者的追思，傳承二二八的教訓，除了記住暴力與仇恨不應重演，更應記住，真相不容扭曲，族群間的認知落差必須通過誠實對話來彌合。她也強調，唯有如此，台灣才能走向更光明的未來。